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“Слугу народа” засекли во время сна в Раде: законопроект об игорном бизнесе не слушал. Фото

Общество
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Орест Саламаха заснул во время заседания ВР

Орест Саламаха заснул во время заседания ВР. Facebook Ореста Саламахи

Народный депутат от “Слуги народа” Орест Саламаха заснул во время заседания Верховной Рады в четверг, 2 июля.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET. Избранник со Львовщины проспал более часа во время обсуждения законопроекта об азартных играх.

Когда в Верховной Раде началось рассмотрение во втором чтении проекта закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", ориентировочно в 10:00 Орест Саламаха покинул свое место и пересел в кресло за колоннами в сессионном зале.

По информации издания, там нардеп заснул и проспал не менее часа. После пробуждения он вернулся на свое депутатское место.

29-летний Орест Саламаха прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на мажоритарном округе №121 (Борислав, Дрогобыч, Трускавец и Дрогобычский район).

Орест Саламаха заснул во время заседания ВР

Орест Саламаха заснул во время заседания ВР (ZAXID.NET)

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от фракции "Слуги народа" Игорь Васылив заснул во время заседания в сессионном зале Верховной Рады. Позже он объяснил, что не спал, а скучал.

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