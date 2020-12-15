"Слугу народа" Семинского поймали в Раде за подбором элитного авто

Во время заседания Верховной Рады 15 декабря народній депутат от "Слуги народа" Олег Семинский изучал особенности новых автомобилей элитных марок.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ. Деятельность нардепа на рабочем месте попала в объектив фотографа.

На снимках видно, что заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассматривал картинки с интерьером и экстерьером автомобилей Mercedes на смартфоне.

На экране ноутбука, который стоял рядом на столе, открыта страница с информацией о товарной стратегии автомобилей марки Lexus.

Возможно, нардеп задумался о приобретении нового авто и выбирал между двумя элитными брендами.

Семинский был избран народным депутатом по 205-му округу в Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, женатый народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады переписывался, вероятно, со своей любовницей –помощницей Екатериной Демченко.

Еще раньше внефракционный нардеп Антон Поляков обвинил Семинского в том, что тот якобы пробил шины двух автомобилей в Чернигове.