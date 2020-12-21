"Слуги" захотели отменить штрафы за русский язык в сфере обслуживания

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский вместе с 27 однопартийцами внесли в Верховную Раду законопроект, в котором предложили отменить штрафы за несоблюдение языкового законодательства.

О своей инициативе Бужанский сообщил в Telegram. Документ зарегистрирован в парламенте под №4528.

Кроме Бужанского, в соавторах отмечены Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Александр Качура, Евгений Брагар и другие.

Нардеп заявил, что давно хотел подать свой законопроект, но опасался народных протестов перед утверждением бюджета.

"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе – штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальное регулирует рынок", – написал Бужанский.

Он отметил, что ничего не хочет менять в действующем законе, поскольку "он весь кривой". Поэтому он предложил в своей законодательной инициативе просто отменить штрафы. Нардеп это мотивировал тем, что работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором хотят.

"Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей", – написал Бужанский.

Напомним, в декабре 2019 года Бужанский внес в Раду законопроект об отмене закона о государственном языке, принятый в 2019 году.

"Слуги" подали в Раду законопроект №4528 Telegram Бужанского

Бужанский хочет отменить штрафы за отказ обслуживать на украинском Telegram Бужанского

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада не стала рассматривать "языковой" законопроект №2362 от нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского. Он предлагал отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.