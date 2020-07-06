"Слуги" предложили повысить оклад сотрудников Нацсовета по телевидению и радиовещанию до более 150 тыс. грн

В доработанном законопроекте "О медиа" предлагается повысить размер оклада членов Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины до 75 прожиточных минимумов (158,85 тыс. гривен).

С таким предложением выступили восемь нардепов от "Слуги Народа". Текст документа был зарегистрирован в парламенте 2 июля и опубликован на сайте ВР.

При этом в пояснительной записке указано, что реализация новых норм не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

В законопроекте оклад установлен в размере 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на 1 января текущего года).

Если исходить из нынешнего размера прожиточного минимума в 2 102 тыс. гривен, то оклад будет составлять 157,65 тыс. гривен. Уже с 1 января 2021 года он будет составлять минимум 158,85 тыс. (с 1 июля прожиточный минимум повышен до 2 118 гривен).

Оклад председателя Нацсовета предлагается установить с коэффициентом 1,3 к окладу члена Нацсовета, а оклад ответственного секретаря – с коэффициентом 1,2.

Сейчас оклад главы Нацсовета составляет 21,25 размеров минимальной заработной платы (около 100 тыс. гривен). В случае принятия закона, он составит 97,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (более 220 тыс. гривен).

Также расширяется состав патронатной службы Нацсовета. Теперь каждый член Нацсовета может отправлять туда помощника-консультанта, с окладом в 1/4 от оклада члена совета.

Авторами законопроекта являются депутаты Верховной Рады Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект №2693 "О медиа" как доработанный к первому чтению.

Ранее некоторые журналисты, блогеры и представители средств массовой информации обратились к властям с заявлением против законопроекта.