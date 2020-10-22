1. В Окружной админсуд г. Киева обратился некто Виктор Шарий (потому что фамилии совпадают) с иском о запрете партии Анатолия Шария, который сейчас активно дает рекламу о сломе старой системы. Я не копалась в его программе (если таковая вообще существует), чтобы получить ответ на вопрос "а что взамен?" Ломать – не строить, и эта партия настолько изначально зашкваренная, что прикасаться брезгую.

Пишут, что это не первая попытка запретить партию Красных шариков, но вот если бы каждый украинец с такой же фамилией обращался в суды регулярно, а еще бы и коллективный иск... Я не юрист, но наверное, если тебя финансирует кто-то со знанием тонкостей юриспруденции, то и Медведчука по таким же причинам просто так не посадишь. Но попытки делать нужно.

Кстати, опять же, Бигус инфо выяснили, что помимо харьковских торговцев (но там целая репка, за которой дедка и бабка из РФ) Анатолия Шария финансирует сеть автозаправок БРСМ-нафта. А ее недавно рейдернули (слышали про захват нефтебазы в Переяславском?) Так вот если финансирование Шария – это правда, то я на стороне рейдеров.

2. "Слуги" сейчас похожи на бабу, которая на коленях ползает перед мужиком, чтобы не бросал. Я тебе и военный парад на Майдане, я тебе и бебибоксы верну, я тебе и с НАТО что-то там подпишу, только проголосуй.

Я тоже жду результатов выборов, хотя сомневаюсь, что они будут безоблачными. Пророссийские партии себя позиционируют как "крепкие хозяйственники" и "гарантируем снизить коммуналку". Прямо так на палатках и пишут. А людям что надо? Крепкая рука. Вот у Зеленского рука не крепкая, им мало. Так что страшно, что сменим шило на мыло, а потом с мылом – под Россию.

3. Я люблю Великобританию больше Франции. И больше Германии. Они все-таки взялись за нас и будут участвовать в строительстве военно-морских баз в Черном и Азовском морях. Россия, конечно, заявляет, что это нарушит некую стабильность возле Крыма – но я бы задала вопрос: "а то что?"

Кстати, это сотрудничество явно не заслуга Зеленского. Здесь кто-то другой поработал. Ну, и еще Новичком баловаться кое-кому не надо было на территории чужого государства.

4. Директор национальной разведки США Джон Ретклиф заявил, что Россия и Иран получили личную информацию американских избирателей. И поэтому готовится очередное вмешательство в выборы.

Я не знаю, на кого работает Путин. Но так подставлять свою экономику под очередные санкции – нужно еще постараться. Или он думал, что если его "разведчики" палятся в Солсберри, то и американцы недалеко ушли?

Вот правда?

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