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19 ноября • обновлено в 06:53
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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"Слуги" не были шокированы, что казна пустая, а на пороге война

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Смотрю интервью с нашим министром Миловановым. И поневоле пропитываюсь его состоянием "да ну ла-а-адно!", "да ну не приду-у-мывай!", "да ну какая опасность, какая война!"

Я не буду судить о том, покуривает ли он - это субъективно и не тянет ни на какие обвинения, помилуйте! Но что-то такое крутится на языке - как же описать эти мои впечатления и от Милованова, и от команды СН?

"Непуганые идиоты". Возможно, никогда не чувствовавшие опасности, и потому не приученные ощущать ее на подсознательном уровне. Это не хищники, как наши герои войны - у тех, простите за сравнение, шерсть дыбом поднимается при одном шорохе противника. Турчинов, Кривонос - то были лучшие времена с украинской хищнической сутью, когда мы знали о передвижениях врага и действовали. А сегодня наши "новые лица" нам заявляют: "нападения не будет!" Реально, непуганые.

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Непуганые потому, что не видели в глаза ни смерть, ни кровь на израненном теле. Они пришли к власти - и глаза их не округлились от шока, что казна пустая, а у тебя на пороге война. И армии толком нет. Нет, эти таких ощущений не испытывали. Эти ездили по "заграницам", сидели на концертах, посещали Москву, зарабатывали бабло - а во власть попали, когда им страну передали более менее с деньгами. Они эту пропасть проскочили благополучно и приземлились задницей на твердую почву.

Вот почему их слушаешь - и кажется, что все спокойно? Рынок земли, ФОПы, бла-бла-бла... Передел собственности... "Чисто поржать", "да все будет пучком..."

Никто из них существенно не пострадает от повышения тарифов на коммуналку. Никто не перестанет ездить на дорогом авто и никто не пойдет воевать на ноль, "если что".

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Они просто в какой-то параллельной реальности. Вот, похоже, подходящее определение. Все то, в чем они упрекали Порошенко - и про голодающих пенсионеров, и про полвареника, и про голодную армию, про закрытые заводы и некачественные броники - сегодня от них так же далеко и непонятно, как и при Порошенко.

Так же далека и непонятна опасность российского вторжения. Так же непонятны мотивы Путина и его неспособность держать слово.

Вопрос: в какой стране эти люди все это время жили? О чем это они? И почему они настолько беззаботны, что вещают своим избирателям о ложном чувстве безопасности?

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Тимофей Милованов Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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