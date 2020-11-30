"Слуги народа" заговорили об "интеллектуальном" локдауне: как отреагировали украинцы

Украинцев рассмешила идея власти ввести в стране так называемый интеллектуальный локдаун, который якобы должен быть скорректирован к реалиям ситуации с коронавирусом в каждом регионе.

Мыслями они поделились под материалом относительно такого предложения от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на странице OBOZREVATEL в Facebook. Пост собрал до двухсот лайков и более соню комментариев.

В них подписчики отметили, что слова политика об "интеллектуальном" локдауне совсем непонятные и нелогичные.

"Адаптивный, интеллектуальный, где они эти слова берут. Почему нельзя вещи называть своими именами", "В стране интеллектуальный локдаун продолжается с весны 19 года", "Им всем срочно нужно сделать вакцинацию для мозга, у них эпидеми ... С каждым днем мы теряем ход их мысли, не ясно, что они имеют в виду", "Набрался умных слов, интеллектуальный, это как-то, дуракам закон не писан. Где транспортные ограничения и где интеллект", "А кто там у них главный по "интеллекту"? Боюсь спросить...", "Арахамия и интеллектуальный локдаун – это как, обезьяна и граната", "Я могу много названий придумать, психологический, социальный, сексуальный, успокаивающий, трудовой и многие другие, толку","Учитывая, что локдаун – это изоляция, то, похоже, Арахамия уже давно в "интеллектуальном" локдауне, это же надо сморозить такую чушь", "Думаю, что для этого нужно обладать интеллектом", "Не надо изобретать велосипед!", "Интеллектуальный локдаун – то есть власть умственно ограниченных хочет изолировать мыслящих?", "Это как – только для интеллектуалов?" – посмеялись со слов "слуги" пользователи сети.

Также люди выразили убеждение, что для эффективного сдерживания распространения COVID-19 в Украине стоит или вводить на самом деле жесткий карантин, или никакой. Другие добавили, мол, наиболее "интеллектуальным" будет локдаун для больных коронавирусом.

"Для этого нужно прекратить пи**ить деньги с "коронавирусного" фонда, принять закон о всеобщем тестировании, закупить тесты и быстро протестировать и зарегистрировать всех, кого удастся поймать (в школах, ВУЗах, заводах-пароходах, магазинах, ресторанах, транспорте, просто на улице), далее здоровых отправить на работу, больных посадить на самоизоляцию с приложением "Дій вдома" с огромными штрафами за нарушения", – поделился мнением Дмитрий Полинский.

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