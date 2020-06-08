В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предусматривает "возмещение за боль и сожаление".

Об этом говорится на официальном сайте парламента. Проект закона №3605 под названием "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения вреда за боль и сожаление" было зарегистрировано 5 июня.

Инициаторами стали 14 депутатов. Большинство из них – члены фракции "Слуга народа", еще один – член депутатской группы "Довіра". Это Галина Третьякова, Сергей Гривко, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Анатолий Остапенко, Михаил Ананченко, Дмитрий Любота, Михаил Лаба, Елена Копанчук, Николай Бабенко, Алексей Кузнецов, Александр Качура, Павел Халимон, Даниил Гетманцев.

"Слуги народа" внесли в Раду законопроект о "возмещении за боль и сожаление". Иллюстрация

По состоянию на 8 июня законопроект был передан на рассмотрение руководству Верховной Рады. Текст документа – отсутствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет законодательства, которое регулирует институт первой леди, и он хочет это изменить.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!