Украинцы – о вояже "слуг" на Донбасс: седьмой год войны, а глаза открылись перед выборами
Украинцы бурно отреагировали на новость о том, что "слуги народа" побывали на Донбассе с двухдневной поездкой, переночевали на передовой и после этого у них якобы "открылись глаза" на происходящее на востоке страны.
В социальной сети Facebook пользователи опубликовали десятки комментариев по этому поводу.
Пользователей удивило и возмутило то, что поездка состоялась непосредственно перед местными выборами в Украине, а поэтому очень напоминала предвыборный пиар партии "Слуга народа".
"Жаль, что нет открытых списков УБД. Проверить, не получили ли слуги за одну ночь в ООС корочки", – написал Иван Дембновецкий.
"Идет седьмой год войны. И у них вдруг открылись глаза. Как будто они прилетели с другой планеты. Они не лохи. Они считают других лохами. Просто поразительно", – заявил пользователь Aleksandr Sakhnovych.
"Глаза открываются исключительно перед выборами", – сказал Вячеслав Новак.
"Я поддерживаю, депутаты должны ездить в горячие точки страны, но эти... поперлись в военную зону именно перед выборами, чтобы признаться себе "ай-ай как тут плохо". Почему раньше они туда не ездили, и для чего сделали это сейчас? Вопрос. А для того, чтобы в очередной раз попиариться. А в целом эта поездка рассчитана на лохов, которые голосовали за ЗЕ", – подчеркнул Валентин Метельский.
"Это ж надо... Открылись глаза прямо перед выборами", – написала Ирина Осипенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 21 октября более ста депутатов от "Слуги народа" отправились с двухдневной рабочей поездкой на Донбасс.
Примечательно, что некоторые из нардепов были одеты в военную форму с именными нашивками, другие делали селфи на фоне военной техники. Снимки вызвали очень острую реакцию в сети.
Кроме того, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что, сидя в Киеве, сложно понять проблемы "изнасилованного войной Донбасса".
В Донецкой области ветеран пошутил о "слугах народа" на Донбассе. Им пожелали вернуться живыми – как обычно говорят о военных, которые едут в ООС.
А в Константиновке на Донетчине ветераны АТО высказали претензии главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, который ранее заявлял о необходимости сократить армию.