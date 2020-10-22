Украинцы – о вояже "слуг" на Донбасс: седьмой год войны, а глаза открылись перед выборами

Украинцы бурно отреагировали на новость о том, что "слуги народа" побывали на Донбассе с двухдневной поездкой, переночевали на передовой и после этого у них якобы "открылись глаза" на происходящее на востоке страны.

В социальной сети Facebook пользователи опубликовали десятки комментариев по этому поводу.

Пользователей удивило и возмутило то, что поездка состоялась непосредственно перед местными выборами в Украине, а поэтому очень напоминала предвыборный пиар партии "Слуга народа".

"Жаль, что нет открытых списков УБД. Проверить, не получили ли слуги за одну ночь в ООС корочки", – написал Иван Дембновецкий.

"Идет седьмой год войны. И у них вдруг открылись глаза. Как будто они прилетели с другой планеты. Они не лохи. Они считают других лохами. Просто поразительно", – заявил пользователь Aleksandr Sakhnovych.

"Глаза открываются исключительно перед выборами", – сказал Вячеслав Новак.

"Я поддерживаю, депутаты должны ездить в горячие точки страны, но эти... поперлись в военную зону именно перед выборами, чтобы признаться себе "ай-ай как тут плохо". Почему раньше они туда не ездили, и для чего сделали это сейчас? Вопрос. А для того, чтобы в очередной раз попиариться. А в целом эта поездка рассчитана на лохов, которые голосовали за ЗЕ", – подчеркнул Валентин Метельский.

"Это ж надо... Открылись глаза прямо перед выборами", – написала Ирина Осипенко.

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