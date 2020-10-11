"Слуги народа" сделали на рекламном борде две ошибки в слове. Фотофакт

Борис Бондарь Общество 22:19, 11.10.2020 Обновлено: 07:13, 12.10.2020

В Житомире на билбордах, которые рекламируют кандидата в местные депутаты от партии "Слуга народа", обнаружили две грамматические ошибки.

Фотография билборда разошлась по соцсетям. Она вызвала оживленную дискуссию у пользователей.

В политической рекламе Татьяны Руденькой вместо слова "освічені" написано "освіДченНі".

Пользователи в соцсетях высмеяли неграмотность авторов рекламы и пошутили над самим кандидатом, поскольку ошибки изменили значение слова.

Вместо слова "освічені" написано "освіДченНі"
Twitter
Пользователи посмеялись над безграмотностью рекламы
Twitter
В сети высмеяли автора текста
Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с моментом исправления ошибки на предвыборном борде представителей партии "Слуга народа" на Закарпатье. На нем запечатлено, как мужчина поднимается по лестнице к плакату и наклеивает на него фрагмент с запятой, которой не хватало в слогане

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