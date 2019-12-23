"Слуги народа" о корпоративе: еду съели быстро, пили вино и коньяк

Депутаты от "Слуги народа" рассказали о недостаточном количество угощений во время новогоднего корпоратива партии, который прошел 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов Киева СНІ на территории международного конференц-центра "Парковый".
Некоторые из них даже признались, что почти ничего не ели. В частности, об этом на своей странице в Facebook написала депутат, скандальная блогерша из Крыма Лиза Богуцкая.
"Что мы ели? Я вообще ничего. Да и не в столовую мы пришли, чтобы есть. Были легкие фуршетные закуски. Это же не свадьба, в конце концов", – отметила она.
"Слуги народа" рассказали о еде на корпоративе
На то, что кормили на корпоративе "слуг" скромно указал и нардеп Жан Беленюк в комментарии "НВ". По его словам, там был фуршет, салаты и горячее. Однако на их столике еда закончилась быстро, поэтому они не стеснялись угощаться и из соседних.
Facebook Лизы Богуцкой
Примечательно, что в тот же вечер в сети распространилась информация, якобы "слугам" наливали коньяк, одна бутылка которого стоит 35 тысяч гривен. Во фракции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. При этом большинство сомневаются, что там вообще мог быть такой дорогой алкоголь.
Facebook Елены Мошенец
"Пили кто сок, кто вино, кто коньяк. Не исследовала. Я пила 50 г белого вина, которые растянула на 2 часа. Ну и морс клюквенный", – со своей стороны добавила Богуцкая.
Facebook Лизы Богуцкой
Facebook Анны Пуртовой
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новогодняя вечеринка "Слуги народа" прошла в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – CHI, который расположен на третьем этаже КВЦ "Парковый", где "слуги" собираются на съезды.
На вечеринку планировали потратить около 1 миллиона гривен. Финансировать всю "тусовку" якобы должны были спонсоры партии. Этот факт вызвал ажиотаж в сети.
Из-за громкого резонанса "слуги народа" решили заплатить запланированный миллион гривен из собственных карманов.
В сеть выложили цены на еду, которую якобы подавали в ресторане во время корпоратива: салаты стоили от 100 до 350 грн, горячие блюда – от 200 до 1850 грн, стоимость самой дорогой бутылки виски – около 35 000.
На корпоративе выступил президент Украины Владимир Зеленский, пожелавший народным избранникам "оставаться людьми".
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