"Слуги народа" о корпоративе: еду съели быстро, пили вино и коньяк

Депутаты от "Слуги народа" рассказали о недостаточном количество угощений во время новогоднего корпоратива партии, который прошел 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов Киева СНІ на территории международного конференц-центра "Парковый".

Некоторые из них даже признались, что почти ничего не ели. В частности, об этом на своей странице в Facebook написала депутат, скандальная блогерша из Крыма Лиза Богуцкая.

"Что мы ели? Я вообще ничего. Да и не в столовую мы пришли, чтобы есть. Были легкие фуршетные закуски. Это же не свадьба, в конце концов", – отметила она.

"Слуги народа" рассказали о еде на корпоративе

На то, что кормили на корпоративе "слуг" скромно указал и нардеп Жан Беленюк в комментарии "НВ". По его словам, там был фуршет, салаты и горячее. Однако на их столике еда закончилась быстро, поэтому они не стеснялись угощаться и из соседних.

Facebook Лизы Богуцкой

Примечательно, что в тот же вечер в сети распространилась информация, якобы "слугам" наливали коньяк, одна бутылка которого стоит 35 тысяч гривен. Во фракции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. При этом большинство сомневаются, что там вообще мог быть такой дорогой алкоголь.

Facebook Елены Мошенец

"Пили кто сок, кто вино, кто коньяк. Не исследовала. Я пила 50 г белого вина, которые растянула на 2 часа. Ну и морс клюквенный", – со своей стороны добавила Богуцкая.

Facebook Лизы Богуцкой

Facebook Анны Пуртовой

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