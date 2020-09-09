"Слуги народа" хотят разрешить правоохранителям доступ к смартфонам и компьютерам украинцев

В Верховную Раду внесли пакет законопроектов, которые обязывают интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей и разрешает правоохранителям в рамках обыска доступ к смартфонам и компьютерам.

Законопроект № 4004 размещен на сайте Верховной рады. Его инициаторами стали 11 народных депутатов от "Слуги народа", и по одному из групп "За будущее" и "Доверие".

В пояснительной записке указано, что проект закона разработан с целью повышения эффективности борьбы с киберпреступностью и использования электронных доказательств в уголовном производстве.

Законопроект дополняет перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами. К ним могут относиться текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи, виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Кроме того, в документе прописано, что провайдеры обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях технические средства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании. А операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мер и недопущению разглашения их проведения.

Если следственным судьей или судом было принято решение предоставить лицу или официальному представителю органа досудебного расследования, прокуратуры возможность изъять вещи и документы, на которых содержится информация, лицо, которое предъявляет постановление о временном доступе к информации в электронной (цифровой) форме, вещам и документам, обязано оставить владельцу информации описание вещей и оригиналов или копий документов, которые были изъяты на выполнение постановления следственного судьи или суда.

Вопрос о специальной конфискации и судьбе электронных доказательств, которые были предоставлены суду, решается судом во время принятия судебного решения, которым заканчивается уголовное производство. Такие электронные доказательства должны храниться до вступления решения в законную силу. В случае закрытия уголовного производства следователем или прокурором вопрос о специальной конфискации и судьбе электронных доказательств решается определением суда на основании соответствующего ходатайства.

Кроме того, депутаты подали в Верховную Раду законопроекти №4002, №4003, которые также направлены на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью и обеспечение соблюдения санкционного режима.

Общественная организация “Лаборатория цифровой безопасности” проанализировала все законопроекты.

"Коалиция "За свободный Интернет" имеет серьезные предостережения относительно потенциального негативного воздействия на права человека отдельных норм указанных законопроектов", – сказано на сайте организации.

Законопроект №4002 вводит финансовую и уголовную ответственность за невыполнение санкций – вплоть до ликвидации компаний и лишения свободы. Такие меры ответственности могут применяться не только к тем, на кого наложены санкции, но и на других лиц, которые "каким-либо образом умышленно способствовали нарушению их применения". При этом оштрафовать на сумму до 85 тыс. грн может специальный уполномоченный орган, который будет создан Кабмином для надзора за соблюдением режима санкции.

По мнению членов коалиции, внедрение предусмотренных законопроектом механизмов контроля и ответственности, может создать угрозы для их деятельности, что в свою очередь может также негативно повлиять на доступ граждан к телекоммуникационным услуг.

Законопроект № 4003 предоставляет возможность доступа к информации, которая может храниться в электронных информационных системах, например, в смартфоне или на персональном компьютере.

В коалиции отметили, что эта норма предоставляет неограниченную возможность правоохранительным органам действовать по своему усмотрению и никак не защищает права украинцев на тайну корреспонденции.

Законопроект №4003 также обязывает провайдеров хранить информацию о движении трафика в объеме, достаточном для идентификации абонента, определение источника происхождения трафика и маршрута его передачи в течение 12 месяцев, а также в порядке требований временного хранения информации для целей уголовного производства.

Доступ к такой информации должен предоставляться по постановлению прокурора или следователя и может также делегироваться оперативным подразделениям. Только в исключительных случаях, которые, к тому же, нечетко прописаны в законопроекте, разрешение может давать следственный судья.

Законопроект № 4004 дополняет норму статьи 39 Закона Украины “О телекоммуникациях”, и возлагает на провайдеров обязанность за свой счет устанавливать на своих телекоммуникационных сетях технические устройства для розыскных мероприятий, негласных следственных действий и временного доступа к информации о продолжительности, содержании, маршрутов передачи информации абонента. Также, провайдеры обязаны будут следить за исправностью этих устройств и помогать правоохранителям в их работе.

Эта норма противоречит требованиям Директивы ЕС об электронной коммерции, которая предусматривает запрет устанавливать для посредников обязанность мониторить информацию или искать факты незаконного контента или активности.

Коалиция "За свободный Интернет" призвала народных депутатов доработать законопроекты с учетом международных обязательств Украины в сфере прав человека, в частности привести нормы проектов в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и практикой Европейского суда по прав человека.

Как писал OBOZREVATEL, украинские операторы мобильной связи и провайдеры регулярно получают запросы от правоохранителей на выдачу личных данных пользователей.