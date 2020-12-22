"Слуги" хотят запретить в Украине рекламу на дорогах

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с нардепами от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который ограничит размещение рекламы на дорогах и улицах.

О своей инициативе Стефанчук сообщил в Facebook. Он отметил, что Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по удельным показателям аварийности и последствий ДТП.

Законопроект №4534 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах" зарегистрирован в Верховной Раде 22 декабря. Его целью является уменьшение аварийности на автомобильных дорогах.

По словам Стефанчука, различные рекламные носители отвлекают внимание водителей, мешают им правильно оценить ситуацию. Особенно негативно это сказывается в темное время суток, когда борды и вывески ярко подсвечиваются.

В законопроекте предложено запретить размещение рекламных носителей:

на пешеходных дорожках и аллеях;

на велосипедных дорожках;

в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

над проезжей частью автомобильных дорог;

на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Статистика ДТП в Украине Facebook Стефанчука

В Раде зарегистрировали законопроект о зпрете рекламы на дорогах Facebook Стефанчука

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 1991-2019 годов в Украине произошло 1 088 241 ДТП, в которых погибли 174 095 человек. Кроме того, еще 1 264 657 украинцев получили серьезные травмы. Такую статистику обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел.