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6 ноября • обновлено в 18:25
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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Народный депутат Украины Все статьи автора

"Слуги", а навіщо ви нап‘ялили на себе броніки і каски?

19.3т Читать материал на украинском

Слуги і Донбас або д...не поїхало в турне...

Читаю в фб, що члени комітету нацбезпеки відвідали місця розведення військ в Золотому і Станиці Луганській. Колеги, у мене до вас питання, а навіщо ви нап‘ялили на себе броніки і каски? Для селфі воно може й красіво, але ж практично і політично - це анекдот. Там же розвели війська і вже не стріляють навіть снайпери, не говорячи про важку зброю. Ви ж так ставите під сумнів слова президента про розведення і безпеку цих місць.В Станиці тисячі мирних жителів щодня переходить КПВВ. Ви хоч подумали, як вони сприймають політиків з Києва в броніках... Ми бували в Станиці, Золотому і в Катеринівці десятки раз, але ніколи не виходили до людей в броніках.

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Фейсбук Ірини Геращенко

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Фейсбук Ірини Геращенко

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Фейсбук Ірини Геращенко

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Фейсбук Ірини Геращенко

Ви вже ВР перетворили на клоунаду, навіщо перетворювати на цирк свої виїздні засідання. Смішно і соромно.

Р. S. Броніки потрібні. Якщо ви воюєте, виконуєте бойові завдання, якщо ви у Водяному, Пісках, Широкіно. А не для селфі "миротворців".

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Автор
Ирина Геращенко Ирина Геращенко
Темы
Отвод войск на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Ірини Геращенко
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Комментарии на сайте не модерированы
залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Ира ты дура ????
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2
Жартенко Анастасия
Жартенко Анастасия
Ирачка, праституточка парашенковская, шоб ти здохло и не пиз"діло.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Жартенко Анастасия, ато напьялят! :-))))
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2
Тарас Бор
Тарас Бор
А ты спроси у своего партайгеноссе Порошенка,почему он напяливал на себя "Глок" в набедренной кабуре?Или на твой взгляд,Геращенка,Пэдро так выглядел мужественно и эротично?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Голованов Сергей, не, кугут, это у Вас слуховые галлюцинации. :-) Наркоты перебрали. :-)))
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Жартенко Анастасия
Жартенко Анастасия
Голованов Сергей, сярьёжа, пашол бы ти нах.
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