"Слуге" пожаловались на СБУ: либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь

Народному депутату от "Слуги народа" Сергею Литвиненко пожаловались на давление со стороны Службы безопасности Украины.

Скриншот уведомления обнародовало издание Цензор.НЕТ. На изображении видно, что его автором является абонент с ником "БодяЛьвНалого".

"...на него давило СБУ, чтобы он не трогал их людей, пропускал грузы без осмотра. И поскольку занимался этим непосредственно первый заместитель Баканова (председатель СБУ Иван Баканов, – ред.), то шансов мирно решить это не было: либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь", – написал абонент Литвиненко.

Известно, что у Баканова есть два первых заместителя:

Василий Малюк – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью;

Руслан Баранецкий – руководитель Антитеррористического центра.

О давлении со стороны СБУ на последних местных выборах также сообщала партия "Европейская солидарность". Она обращалась к Баканову с требованием провести расследование относительно письма с просьбой сообщить о кандидатах от партии, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Он рассказал, что политсила получила письмо на имя лидера партии Петра Порошенко, подписанное в.и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях господином Русиновым. В нем служба просила предоставить перечень кандидатов от "ЕС" в депутаты городских, сельских, поселковых районных советов, а также городских, сельских, поселковых голов Донецкой области с указанием населенного пункта и района.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что большое днепровское предприятие стало фигурантом уголовного производства после рапорта сотрудника СБУ и экспертного заключения, которое впоследствии было признано незаконным.

К тому же его инициатором выступила компания, которую связывают со спецслужбой и которая сама проходит по нескольким делам.