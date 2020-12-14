"Слуга народа" назвал COVID-19 "выдуманной" болезнью

Нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук считает, что COVID-19 – это вымышленная болезнь, и не доверяет "ни одной вакцине в мире".

Такое мнение народный избранник выразил в эфире телеканала "НАШ". Он сказал, что эффективность вакцин "определяется не одним днем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Выводы по вакцинам, которым можно доверять, определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а порой и последствиями, или какими-то побочными эффектами, есть они или нет", – уточнил он.

"Если эффективность вакцины составляет 70%, то что именно она лечит?" – поинтересовался нардеп.

Он заявил, что не доверяет "ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19".

Экономический эксперт Василий Федин, принимавший участие в передаче вместе с Камельчуком, уточнил, что "они не врачи, поэтому оценивать (ситуацию с коронавирусом, – ред.) с точки зрения медицины будет неправильно".

"У Украины будет большое время, чтобы оценить эффективность вакцины", – сказал он.

По его мнению, когда Великобритания, США и некоторые другие страны уже "провакцинируют половину населения", наша только приступит к этому процессу.

"Так что не волнуйтесь, у нас будет время посмотреть на результаты", – обратился эксперт к Камельчуку.

Известно, что Украина уже получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, сейчас идет подготовка к надлежащей транспортировке препарата. В целом, "дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно", сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Камельчук во время карантина посетил концерт в ночном клубе. Мужчина развлекался в Ibiza Beach Club (Одесса) на концерте певца Monatik.

Также он уверял в эфире парламентского телеканала "Рада", что пандемия коронавируса и все, что происходит во время нее, – это "афера".