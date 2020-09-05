"Слуга народа" Шевчик рассказал, как его сын сбил ребенка в Кривом Роге

Генеральный директор ЦентрГОКа (группа компаний Метинвест) и кандидат на пост мэра Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик подтвердил, что его 18-летний сын Марк сбил на пешеходном переходе 11-летнего ребенка.

Как сообщил Шевчик в Facebook, Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила мальчика Сашу.

"Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины", – отметил политик.

По его словам, Марк не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией.

"Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши", – подчеркнул Шевчик.

Он добавил, что всей семьей молятся за здоровье этого ребенка.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, криворожские блогеры утверждают, что Дмитрий Шевчик пытался использовать свои связи в городе, чтобы замять происшествие.

Volkswagen Passat, на котором парень сбил ребенка, принадлежит самому Марку. Кроме того, в городе парня видели за рулем других элитных авто – Porsch Macan и BMW 7-й серии. При этом "Порш" зарегистрирован на бабушку Ольгу Шевчик.

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