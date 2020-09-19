''Слуга Народа'' сделал предложение возлюбленной на партийном съезде

19 сентября во Славянске, прямо во время предвыборного съезда "Слуги Народа" в Донецкой области, кандидат в депутаты из Краматорска Владимир Алдохин сделал предложение руки и сердца Екатерине Проценко – кандидату в депутаты из соседней Константиновской громады.

Об этом сообщает УНИАН.

Молодые люди познакомились летом во время обучения в "Школе местного развития" – тренингового проекта для будущих депутатов местных советов от "Слуги Народа".

Отношения развивались стремительно, и уже через два месяца после знакомства Владимир решил сделать предложение своей избраннице.

"Так случилось, что во время обучения я стал не только "Слугой Народа", но и слугой твоего сердца. Катюша, любимая, сегодня я предлагаю тебе свои руку и сердце. Будь моей женой!", - с такими словами прямо на сцене Владимир сделал предложение своей избраннице.

Девушка согласилась. И уже после этого волнительного события призналась, что даже не могла подумать, что ей сделают предложение именно так.

"Я должна была выступать, рассказать о школе. И тут такая неожиданность, такой сюрприз. Это шок! Конечно я сказала "Да". Мы же любим друг друга", - рассказала Екатерина.

Молодые люди рассказали, что поженятся уже после выборов, чтобы не отвлекаться от избирательной кампании на подготовку свадьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его политической партии будет выгодно проиграть на местных выборах.