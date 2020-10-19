В "Слуге народа" предложили включить больше нардепов в ТКГ

Вместо исключенного из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Витольда Фокина нужно назначить одного из народных депутатов.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти Александр Качура (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его мнению, нужно, чтобы в переговорной группе по Донбассу было больше парламентариев.

"Потому что в ТКГ делегаты часто о чем-то договариваются, о чем-то говорят, но они забывают, что, согласно Минским договоренностям, парламент Украины принимает законы об особенностях местного самоуправления и о проведении выборов. Поэтому в ТКГ договариваются, а с парламентом никто не коммуницирует, то есть у нас нет встреч никаких, нет никакой платформы, где бы депутаты могли прийти, спросить, о чем договорились, что там происходило..." – сказал он.

Качура уверен, что в делегацию ТКГ должны входить депутаты от разных политических фракций.

"Потому что парламент – срез общества и представительство различных точек зрения. И потом, когда они вернутся в Украину после всех этих переговоров, они должны будут убедить парламент, что нужно внести необходимые изменения в законодательство, и почему", – подчеркнул парламентарий.

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