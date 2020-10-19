В "Слуге народа" предложили включить больше нардепов в ТКГ
Витольд Фокин занимал должность второго первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ с 18 августа 2020 года
Во время работы отметился рядом скандальных заявлений о России и подконтрольных ей террористических группировках "ЛНР" и "ДНР"
Уволен президентом Украины из переговорной группы меньше чем через 2 месяца после назначения
Вместо исключенного из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Витольда Фокина нужно назначить одного из народных депутатов.
Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти Александр Качура (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его мнению, нужно, чтобы в переговорной группе по Донбассу было больше парламентариев.
"Потому что в ТКГ делегаты часто о чем-то договариваются, о чем-то говорят, но они забывают, что, согласно Минским договоренностям, парламент Украины принимает законы об особенностях местного самоуправления и о проведении выборов. Поэтому в ТКГ договариваются, а с парламентом никто не коммуницирует, то есть у нас нет встреч никаких, нет никакой платформы, где бы депутаты могли прийти, спросить, о чем договорились, что там происходило..." – сказал он.
Качура уверен, что в делегацию ТКГ должны входить депутаты от разных политических фракций.
"Потому что парламент – срез общества и представительство различных точек зрения. И потом, когда они вернутся в Украину после всех этих переговоров, они должны будут убедить парламент, что нужно внести необходимые изменения в законодательство, и почему", – подчеркнул парламентарий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Витольд Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. В частности, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивал позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и не раз заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме того, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Позже Фокин заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием освободить Фокина от занимаемой должности.
30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках ТКГ. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.