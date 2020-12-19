"Слуга народа" назвала две причины, почему Украина никогда не купит российскую вакцину от COVID-19

Российская вакцина против коронавируса (COVID-19) не будет зарегистрирована в Украине, поскольку она не отвечает двум критериям – безопасности и эффективности.

Как заявила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк в эфире телеканала "Украина 24", на сегодняшний день в России почти 3 млн случаев заболевания COVID-19 и 50 тысяч умерших.

"Если бы вакцина была эффективна и безопасна, может быть, темпы распространения вируса в России были бы уменьшены", – сказала она.

По словам Шуляк, украинцев будут вакцинировать безопасными и эффективными вакцинами, которые пройдут все исследования и регистрацию в Евросоюзе и США.

"Это точно никакая не российская вакцина. Мы это расцениваем как информационные вбросы, к здоровью украинцев это не имеет никакого отношения", – подчеркнула нардеп.

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