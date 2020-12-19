"Слуга народа" назвала две причины, почему Украина никогда не купит российскую вакцину от COVID-19
Российская вакцина против коронавируса (COVID-19) не будет зарегистрирована в Украине, поскольку она не отвечает двум критериям – безопасности и эффективности.
Как заявила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк в эфире телеканала "Украина 24", на сегодняшний день в России почти 3 млн случаев заболевания COVID-19 и 50 тысяч умерших.
"Если бы вакцина была эффективна и безопасна, может быть, темпы распространения вируса в России были бы уменьшены", – сказала она.
По словам Шуляк, украинцев будут вакцинировать безопасными и эффективными вакцинами, которые пройдут все исследования и регистрацию в Евросоюзе и США.
"Это точно никакая не российская вакцина. Мы это расцениваем как информационные вбросы, к здоровью украинцев это не имеет никакого отношения", – подчеркнула нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что российская вакцина от коронавируса не может быть использована в Украине, даже если не учитывать геополитические моменты.
В России вакцину против COVID-19 "Спутник 5" зарегистрировали в августе 2020 года.
Прививки препаратом в РФ начали с 5 декабря. Прежде всего вакцину получают сотрудники больниц, поликлиник, школ, социальной сферы.
После начала вакцинации граждане начали заявлять о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже пишут заявления об увольнении.
В то же время российская вакцина вызвала опасения ученых в мире. Ее применение до проведения полных испытаний может привести к мутации нового коронавируса, считают они.
Британцы заявили, что уже первые клинические испытания российского препарата дали сомнительные результаты.