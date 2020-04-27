"Слуга народа" хочет отказаться от тотального карантина: что предлагают нардепы

Часть народных депутатов Украины от "Слуги народа" подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу карантина. В нем они просят ослабить ограничительные меры в регионах, где коронавирус не распространяется стремительно.
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Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук. По ее словам, такой компромисс позволит избежать катастрофических последствий для экономики и благосостояния граждан.
Карантин в Украине
"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской – всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными", – полагает Кравчук.
Обращение нардепов от "Слуги народа" к Шмыгалю
Facebook Евгении Кравчук
Обращение нардепов от "Слуги народа" к Шмыгалю
Facebook Евгении Кравчук
"Ведь на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризис. Большинство населения фактически осталось без работы и денег – и мы не можем закрывать на это глаза", – добавила она, отметив, что также поставила свою подпись под обращением к главе правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Шмыгаль заявил, что процесс выхода Украины из карантина может быть завершен гораздо раньше, чем ожидалось. Он выразил надежду, что 11 мая станет "отправной точкой", однако следующие этапы не привязаны к конкретным датам.
Накануне заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко подтвердил, что Украина может перейти с первого этапа выхода из карантина сразу на третий.
Всего планируется пять этапов снятия ограничительных мер в стране.
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