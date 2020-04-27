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27 апреля • обновлено в 19:39
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"Слуга народа" хочет отказаться от тотального карантина: что предлагают нардепы

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Часть народных депутатов Украины от "Слуги народа" подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу карантина. В нем они просят ослабить ограничительные меры в регионах, где коронавирус не распространяется стремительно.

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Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук. По ее словам, такой компромисс позволит избежать катастрофических последствий для экономики и благосостояния граждан.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской – всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными", – полагает Кравчук.

Обращение нардепов от "Слуги народа" к Шмыгалю

Обращение нардепов от "Слуги народа" к Шмыгалю

Facebook Евгении Кравчук

Обращение нардепов от "Слуги народа" к Шмыгалю

Обращение нардепов от "Слуги народа" к Шмыгалю

Facebook Евгении Кравчук

"Ведь на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризис. Большинство населения фактически осталось без работы и денег – и мы не можем закрывать на это глаза", – добавила она, отметив, что также поставила свою подпись под обращением к главе правительства.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Евгения Кравчук Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Кабинет министров Украины
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