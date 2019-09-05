"Слово "Украина" убрать": в "ДНР" рассказали о тотальной руссификации

Россия провела на оккупированном Донбассе тотальную русификацию, ликвидируя украинские школы и меняя учебную программу.

Об этом пишет "Новая газета". В частности, о происходящем рассказала местная жительница, которая ранее работала учительницей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В конце 2014 года были еще наши программы и в 2015 году продолжали работать с украинскими учебниками и программами. Единственное, из предметов "Природоведение" и "Я и Украина" убрали, сказали заменить (в темах) Украину на Донбасс в журналах. Получалась белиберда полнейшая! Учебники те же, а в планах и журналах слова "Украина" не было. Это касалось предметов "Природоведение", "История Украины", "География Украины" и "Я и Украина". Нам сказали, что если нельзя заменить Донецком, Донбассом какую-то тему про Украину, то надо заменять ее любой другой о своем родном крае. С сентября 2015 начали завозить русские учебники, это уже было после меня", – поделилась она.

В "ДНР" провели тотальную руссификацию Деловая столица

При этом, журналистам "Новой газеты" удалось выяснить, что в 2015 году двумя белыми гуманитарными конвоями в Донецк завезли 1500 тонн российских учебников, с чего и начался другой режим обучения.

Отмечается, что в "Л/ДНР" была создана своя, "выстроенная по российским стандартам и с российскими учебниками, система образования с пятибалльной системой вместо украинской двенадцатибальной и со своими специфическими добавками в виде уроков гражданственности Донбасса, начальной военной и медико-санитарной подготовкой и всевозможной историей Отечества".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в медицинском колледже оккупированной Горловки забили тревогу из-за нехватки студентов.

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