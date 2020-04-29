"Слово президента ничего не стоит?" Инвесторы "Укрбуда" записали видеообращение к Зеленскому

Инвесторы компании "Укрбуд" записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом поспособствовать окончанию строительства.

Оно было опубликовано на Youtube. В начале ролика вставлены кадры из ток-шоу "Право на власть", где президент заверил, что Киевгорстрой достроит указанную недвижимость (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Господин президент! 13 тысяч семей вложили деньги в "Укрбуд". Строительство остановилось! Люди искали правды и на помощь пришли Вы. Вы пообещали содействие. Определили, что дома завершит Киевгорстрой и все будут помогать. И мы Вам верили", – говорится в обращении.

Инвесторы "Укрстроя" записали обращение к Зеленского Скрин видео

"Но чиновники всех уровней от клерков КГГА к Министру обороны не хотят выполнять свою работу. Игнорируют Ваше решение и не способствуют возобновлению строительства. 40 тысяч украинцев ждут свое жилье. Пенсионеры, молодые семьи, дети, военные. Неужели всем все равно? Неужели слово президента ничего не стоит в нашем государстве? Неужели нас бросили дважды? Господин президент, верните нам надежду! Выполните обещание и дайте чиновникам четкую команду – Строй-те!" – призвали украинцы.

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