"Слово президента ничего не стоит?" Инвесторы "Укрбуда" записали видеообращение к Зеленскому

Инвесторы компании "Укрбуд" записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом поспособствовать окончанию строительства.
Оно было опубликовано на Youtube. В начале ролика вставлены кадры из ток-шоу "Право на власть", где президент заверил, что Киевгорстрой достроит указанную недвижимость (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Господин президент! 13 тысяч семей вложили деньги в "Укрбуд". Строительство остановилось! Люди искали правды и на помощь пришли Вы. Вы пообещали содействие. Определили, что дома завершит Киевгорстрой и все будут помогать. И мы Вам верили", – говорится в обращении.
Инвесторы "Укрстроя" записали обращение к Зеленского
Скрин видео
"Но чиновники всех уровней от клерков КГГА к Министру обороны не хотят выполнять свою работу. Игнорируют Ваше решение и не способствуют возобновлению строительства. 40 тысяч украинцев ждут свое жилье. Пенсионеры, молодые семьи, дети, военные. Неужели всем все равно? Неужели слово президента ничего не стоит в нашем государстве? Неужели нас бросили дважды? Господин президент, верните нам надежду! Выполните обещание и дайте чиновникам четкую команду – Строй-те!" – призвали украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация неоднократно фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это произошло с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственные действия проводились в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В феврале появилась информация о том, что генеральный директор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода продал ликвидное имущество компании, записанное на подставных людей.
Президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил о принятии первых жилых комплексов компании "Укрбуд" – были возобновлены строительные работы и началась продажа свободной недвижимости.
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