Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной

Правительство Словакии изменило условия въезда на территорию своего государства, закрыв некоторые пункты пропуска на границе с Украиной.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, с 09:00 9 ноября временно закрыт пункт пропуска "Вельке Слеменце", с украинской стороны – "Малые Селменцы".

Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны – "Малый Березный".

В пункте пропуска "Вишне Немецкое", с украинской стороны – "Ужгород", пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00.

Все путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.

От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются территории Словакии транзитом, и в соответствии с исключением указа управления здравоохранения Словакии или письменным исключением.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Словении закрыла границы для иностранных туристов – запрет официально вступило в силу 13 октября.