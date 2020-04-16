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16 апреля • обновлено в 17:14
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Словакия публично объявила о поддержке Украины относительно НАТО

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Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заявил о поддержке страной территориальной целостности и суверенитета Украины, европейского и евроатлантического выбора нашего государства.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. сказано на сайте пресс-службы ведомства. По словам Корчока, Словакия будет способствовать получению Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Словацкий министр также заверил, что Украина будет в приоритете политики нового словацкого правительства.

Словакия публично объявила о поддержке Украины относительно НАТО

Кроме того, министры обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины, российской агрессии, которая продолжается, динамики процесса мирного урегулирования в формате Нормандской четверки и переговоров в Минске.

Отметим, Иван Корчок стал новым министром иностранных и европейских дел Словакии 8 апреля. Он был назначен позже других членов нового правительства Словакии во главе с Игорем Матович, поскольку находился на 14-дневном карантине после возвращения из США.

16 сентября прошлого года президент Словакии Зузана Чапутова посещала Украину с официальным визитом. 28-29 ноября 2019 состоялся визит в нашу страну тогдашнего министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака, который сейчас возглавляет ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское подразделение Сил специальных операций ВСУ впервые вошло в состав Сил реагирования НАТО.

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Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Словакия
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