Словак, который развивал Украину: на Закарпатье умер епископ Милан Шашик

Вечером во вторник, 14 июля, на 68-м году жизни умер епископ Мукачевской греко-католической епархии Милан Шашик.

Как сообщило издание Mukachevo.net со ссылкой на слова епископа-помощника Нила Лущака, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

"Для нас всех это очень болезненная неожиданность! Медики говорят, что смерть наступила в результате болезни варикоза и тромбов", – сказал Лущак.

По его словам, владыке утром, во вторник, 14 июля стало плохо, он сделал все анализы, пошел в больницу, там он и остался, а вечером у него оторвался тромб, он умер сразу.

Еще 12 июля владыка Милан Шашик возглавил Литургию по случаю храмового праздника апостолов Петра и Павла в с. Верховина Быстрая Великоберезнянского района.

Мукачевская греко-католическая епархия имеет автономный статус, а не подчиняется УГКЦ. Она образована 19 сентября 1771 года папой Климентом XIV и является отдельной "Церковью своего права" ( "sui juris"). Отдельный статус епархии исторически обусловлен существованием в отличных политических условиях, чем остальные греко-католики Украины.

Со времени провозглашения независимости Украины епархия предприняла ряд инициатив для достижения полного единства всех греко-католиков Украины.

Мукачевская епархия является материнской для Словацкой и Венгерской Греко-Католической Церкви, а также для Питтсбургского митрополии в США и частично для Крижевацькои епархии в Хорватии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США на 95-м году жизни скончался епископ Украинской греко-католической церкви, владыка-эмерит Стефан Сулик. Он был госпитализирован с признаками COVID-19.