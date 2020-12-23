Слияние двух компаний Volia и "Датагруп". Что получит клиент?

Акционеры компании Volia, ведущего телекоммуникационного и контент провайдера Украины, объявили 22 декабря о достижении соглашения о продаже 100% акций ведущему украинскому провайдеру оптоволоконной инфраструктуры и цифровых услуг, компании "Датагруп".

2019-2020 годы стали для компании Volia трансформационными: обновилась команда, компанию возглавил новый СЕО – Антон Дзюбенко, был запущен новый ОТТ сервис – мультискрин, повысилось качество услуг и обслуживание в условиях локдауна, за счет оперативной адаптации к онлайну клиент-сервиса. Компания, вместе с мировой студией Disney, заявила о создании одного из самых больших онлайн-кинотеатров в Украине.

Также был заключен договор с киностудией FILM.UA о пополнении библиотеки новыми фильмами украинского кинопроизводства. Запустили проект Volia Football + с возможностью трансляции на 12- ти pop-up каналах, а также, впервые в Украине, реализовали возможность трансляции матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 4К. Развитие дистрибуции собственной группы каналов CINE+: 2020 год ознаменовался подписанием эксклюзивного договора о дистрибуции с медиасервисом OLL.TV, также каналы стали доступны клиентам Киевстар.

"Достижения 2020 года направлены на удовлетворение новых потребностей наших абонентов. Продажа компании новому инвестору – важный стратегический шаг, логично продлевающий цепочку развития. От слияния инфраструктур мы получаем возможность обслуживать и развивать ее с меньшими затратами. Это даст нам возможность продолжать развивать другие телекоммуникационные и контентные сервисы, которые на данный момент не доступны на этом рынке для клиентов. Для сотрудников это тоже плюс: амбициозные и эффективные сотрудники смогут проявить себя на большем масштабе и получить возможность карьерного роста и развития", - прокомментировал Антон Дзюбенко, СЕО компании Volia.

"Я благодарен всем клиентам Volia за их доверие к бренду и выбор услуг именно этой компании. Мы будем делать все возможное, чтобы это доверие укрепить. Мы хотим, чтобы абоненты Volia видели свое будущее с нами и понимали, что перед ними откроются новые возможности. Ведь, объединив две компании, мы сможем сделать сервис для абонентов лучше, чем это могло бы быть ранее: мы сможем больше вкладывать в модернизацию сети, предоставлять абонентам более высокую скорость интернет, сможем расширить емкость сети и принять дополнительные меры, которые повысят ее отказоустойчивость. Новые интересные проекты смогут внедряться быстрее - в наших планах развитие собственных телеканалов. Помимо модернизации сети мы планируем фокусироваться и на обслуживании абонентов: уверен, что стандарты "Датагруп", построенные на индивидуальном обслуживании корпоративных клиентов, дополнят подходы к обслуживанию Volia и сделают общение клиентов с компанией приятнее, удобнее и быстрее. Мы не будем отказываться от бренда Volia – мы продолжим работу над тем, чтобы он стал еще ближе к клиентам, домашнее и приятнее. Мы хотим, чтобы и клиенты "Датагруп", и клиенты Volia ощутили value – ценность от того, что они выбирают услуги действительно сильной компании", - комментирует Михаил Шелемба, акционер и СЕО "Датагруп".

Слияние компаний не приведет к дополнительной концентрации на рынке, поскольку "Датагруп" и Volia сосредоточены на разных клиентских сегментах.

Напомним, что "Датагруп" работает преимущественно с юридическими лицами. Например, в структуре доходов компании 85 % – это бизнес клиенты, а 15 %, соответственно, приходится на физических лиц. На общенациональном рынке интернета для физлиц компания занимает около 2 %.

У Volia зеркальная ситуация: 95 % доходов компания получает от физлиц и только 5 % – от юридических. Соответственно, на рынке интернета для физлиц у Volia не меняется место в рейтинге.

Volia - ведущий национальный украинский телекоммуникационный и контент провайдер, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD, 4K- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет и услуги одного из крупнейших дата-центров Украины.

Компания предлагает более 200 телеканалов украинских и лучших мировых телекомпаний, онлайн-кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные стандарты в области авторских и смежных прав.

"Датагруп" - всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома. Благодаря использованию собственной волоконно-оптической сети, компания является надежным партнером для более чем 50% из 200 крупнейших компаний Украины и для 93% банков страны, занимая при этом наибольшую долю рынка в корпоративном и оптовом сегментах. Позиции "Датагруп" в сегментах среднего и малого бизнеса, а также в сегменте услуг для дома являются прочными благодаря охвату сети в более чем 1 миллион домохозяйств, подключенных через собственное оптоволокно. Также "Датагруп" является единственным провайдером спутниковой связи в Украине, что дает возможность компании подключать абонентов в любой точке страны - даже там, где нет ни оптического, ни мобильного покрытия.

"Датагруп" предоставляет широкий спектр услуг для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидение, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, телефонию и аутсорсинг услуг контакт-центров, облачные сервисы и услуги центров обработки данных. Частным лицам "Датагруп" предоставляет услуги доступа в интернет, телевидения и телефонии. Сегодня "Датагруп" - одна из самых быстрорастущих телекоммуникационных компаний страны. Подробнее на https://www.datagroup.ua/