Главная Новости
1 марта • обновлено в 07:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Сергей Притула
Сергей Притула
Украинский комик и телеведущий Все статьи автора

Сліди "рускава міра" на Донбасі: подивіться на ці фото

5.8т
Читать материал на украинском

Що може бути краще сонячного ранку вихідного дня у колі сім'ї?!

Ніжитися в ліжку, планувати суботу/неділю, запрошувати гостей або ходити в гості, купувати квитки на місця для поцілунків, ліниво позирати оком в телевізор, тішитися дітьми, вскочити в машину і гайнути до друзів в Карпати, сваритися з жінкою через ремонт, хильнути з кумом зайвого, бо завтра ж не на роботу, сварити владу, скупитись на базарі, відвідати маму, загнати машину на мийку, сходити на концерт улюбленого гурту...

А тепер уявіть, що у вас це все забрали. Навіть саму думку про це. І більше у вас немає дому. І мрії тепер зовсім про інше.

Є таке поняття, як міста-побратими. А я вже трошки надивився на села-побратими. Тільки вони брати по горю. Широкіне під Маріком - побратим Пісок під Донецьком. На кожному кроці сліди "рускава міра".

Щоправда, з часів мого останнього візиту в Піски, там, все ж, щось помінялось: зайшла інша бригада, додалось кілька постійних жителів і ставок спустили.

Описувати свої емоції там сенсу не бачу. Фото розкажуть більше. У них багато символізму.

Останнім часом багато говорять про велику кількість наших громадян "втомлених від війни". Покажіть їм ці фото, в момент, коли вони своєю втомленою рукою будуть піднімати чарку на кухні і питатись, куди з їх зарплати дівається АЖ 1,5 % на Армію!

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

І поясніть тим дурним головам, що завдяки хлопцям і дівчатам у пікселі, вони можуть і чарку підняти, і владу клясти, і в Єгипет полетіти. А не спостерігати за вікном краєвиди, які бачили хіба що у фільмах про Сталінград.

P.S. Я трішки покатався між концертами по підрозділах на лінії. Є багато запитів. В основному від "льотчиків". Розпишу детальніше в наступних постах.

Буду просити допомогти трохи коштами, бо то все "цяцьки" не дешеві.

Рахунки активні. Репост - теж допомога.

Цьомайте дітей. Допомагайте Армії. Гарних вихідних!

І... працюємо, панове!

Гривні

Поповнення картки:

5168742063537207

ОДЕРЖУВАЧ : ПРИТУЛА С.Д.

РАХУНОК : 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей Притула Сергей Притула
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса война Донбасс
Источник
Источник: Facebook Сергія Притули
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
2
Смешно
11
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Поросенко Пеця
Поросенко Пеця
Расскажи про" кондиционер" в Луганске или про второе мая ,может хватит уже чушь нести что вы невиноватыеееее он сам пришел
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кактусов Иван
Кактусов Иван
Как раз следы украинского мира. Новосанжарский вирус.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги