"Слезы на глазах, в горле ком..." Мощное фото с Марша защитников поразило сеть

На Марше защитников молодой парень стоял на коленях с украинским флагом на плечах и плакал, провожая матерей, несущих портреты погибших героев.

Соответствующее фото опубликовал фотограф Александр Хоменко на своей странице в Facebook, поразив пользователей сети.

"А еще бывают вещи, которые ни на какой фотографии не передать. Например, стойкий запах валерьянки. Я чувствовал его, каждый раз, когда пробегал мимо группы женщин, которые шли с портретами погибших. По таким деталям понимаешь, насколько труден для кого-то из них этот путь центром города. Еще одно фото с марша ветеранов, пропустил при первой редактуре", – подписал он.

Парень на Марше защитников стоял на коленях и плакал Фото: Александр Хоменко - Facebook

Пользователи были поражены этим снимком до слез. В комментариях рассказали, что парень, который стоит на коленях, из Донецкой области. Он плакал, когда проходила колонна.

"Очень сильное фото", "Слезы в глазах, в горле ком", "Многие советуют отрезать оккупированные территории, чтобы не иметь проблем. А как отрезать по живому, когда есть такие ребята", "Он из Донецкой области. Плакал и говорил военному, который к нему подошел, что у него снова будет дом только благодаря людям, которые шли колонной мимо. Говорил, что верит в это", "Низкий поклон матерям, спасибо за сына", – написали в сети.

Марш защитников Facebook Мирослава Гая

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