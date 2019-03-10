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"Следующим – порноальбом?" Поклонская опозорилась автобиографией в Крыму

69.4тЧитать материал на украинском

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская презентовала автобиографию "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

Издание "няша" приурочила к пятой годовщине захвата полуострова, передают росСМИ. Мероприятие она провела в Ливадийском дворце в Крыму.

"Мы убеждены, что эта книга будет признана экстремистской в Украине и настольной книгой станет у СБУ, генпрокурора Украины Юрия Луценко, других сотрудников", – высказалась Поклонская.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

РИА Новости

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

РИА Новости

В книге она описала свою жизнь, начиная с детских лет. Одну из глав написал муж бывшего "прокурора" Крыма Иван Соловьев.

В сети разнесли презентацию Поклонской. "Деточка после стояния на коленях совсем возвысилась?", "Следующим – порноальбом?", "А памятник она себе ещё не поставила чтоли?", "Молодец! Растёт! Порнографию её мы уже видели", – написали в комментариях.

"Следующим – порноальбом?" Поклонская опозорилась автобиографией в Крыму
"Следующим – порноальбом?" Поклонская опозорилась автобиографией в Крыму
"Следующим – порноальбом?" Поклонская опозорилась автобиографией в Крыму

"Понаехала, предала, съ*балась..." Вот пока и вся няшкина автобиография. В будущем будет добавлено: "...поймали, посадили, сдохла", – отметил пользователь norman vega.

"Следующим – порноальбом?" Поклонская опозорилась автобиографией в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская разозлила украинцев заявлением о том, что россияне будут "как и раньше гулять по Киеву".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Наталья Поклонская
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
"Записки сумасшедшей" Н. Поклонская,
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обсуждать книгу которую не читали. Мы уже проходили в совдепии.
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Chesny Victor
Chesny Victor
Каких же дебильных уебанов, собрал Карлик пу вокруг себя. Ну, каков поп, такой и приход.
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