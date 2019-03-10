"Следующим – порноальбом?" Поклонская опозорилась автобиографией в Крыму

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская презентовала автобиографию "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

Издание "няша" приурочила к пятой годовщине захвата полуострова, передают росСМИ. Мероприятие она провела в Ливадийском дворце в Крыму.

"Мы убеждены, что эта книга будет признана экстремистской в Украине и настольной книгой станет у СБУ, генпрокурора Украины Юрия Луценко, других сотрудников", – высказалась Поклонская.

Наталья Поклонская РИА Новости

Наталья Поклонская РИА Новости

В книге она описала свою жизнь, начиная с детских лет. Одну из глав написал муж бывшего "прокурора" Крыма Иван Соловьев.

В сети разнесли презентацию Поклонской. "Деточка после стояния на коленях совсем возвысилась?", "Следующим – порноальбом?", "А памятник она себе ещё не поставила чтоли?", "Молодец! Растёт! Порнографию её мы уже видели", – написали в комментариях.

"Понаехала, предала, съ*балась..." Вот пока и вся няшкина автобиография. В будущем будет добавлено: "...поймали, посадили, сдохла", – отметил пользователь norman vega.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская разозлила украинцев заявлением о том, что россияне будут "как и раньше гулять по Киеву".

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