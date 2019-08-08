"Следующей будет Украина": в сети вспомнили предсказание о вторжении России

В Украине еще в 2008 году спрогнозировали, что страна станет следующей жертвой российской агрессии после Грузии.

Подтверждающее фото разместили на странице "Баба і кіт" в Facebook.

Так, автор припомнил обложку одного из выпусков издания "Український тиждень", на котором в 2008 году изобразили нависшую угрозу над Украиной – сапог Кремля со следами Грузии.

"Российская интервенция в Грузию. Следующей будет Украина", – сказано в подписи к иллюстрации.

Предсказание вторжения России Facebook "Баба і кіт"

Пользователи в комментариях принялись обсуждать знак из прошлого. Многие написали, что помнят этот материал, и даже не могли представить, что все сложится именно так.

"Даже после Грузии 08.08.08 казалось ерундой. Какие же мы были наивные", "Умные еще тогда видели. А мы верили в любовь и дружбу", "Были в курсе, я лично говорил мы за Грузией следующие, а мне в ответ: ми же братья", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало ажиотаж видео с грузинским добровольцем, который воюет на украинской стороне на Донбассе против российских оккупантов.

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