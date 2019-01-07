''Следующая остановка – НАТО'': России напророчили крах имперской мании величия

После получения Томоса, деккомунизация и отдаление от Москвы помогут Украине уже скоро достичь новых целей, которые ранее казались далекой перспективой.

Вступление в НАТО станет следующей большой победой страны, написал на своей странице в Facebook телеведущий и блогер Виталий Гайдукевич.

"Возвращение церкви, правильных названий, артикуляция нашим истокам – все это обретение себя. А для Московии – крах имперской мании величия. Демонтаж продолжается. Следующая остановка – НАТО. Кто захочет рассказать о том, что "это все не скоро", тому самое дело вспомнить о своих корнях", – считает он.

По словам Гайдукевича, украинцам пора забыть формулу "Киевская Русь", потому что такого государства не было.

"Геотег "киевская" уже россияне придумали, потому что намутили еще горсть "Русей" – примазоваться. Правильной формулой является "Русь-Украина", а Московия, она и есть – Московия до 1721 года, то есть, до 18 века, на всех картах и во всех документах – нет никакой России", – напомнил телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL: