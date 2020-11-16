Следователь ГБР по делам Майдана умер от коронавируса

Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена умер от коронавируса (COVID-19).

Как сообщила в Facebook Адвокатская совещательный группа, Ена занимался в ГБР делами о преступлениях во время Революции Достоинства.

"11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ена был ключевым следователем по эпизоду расстрела Небесной сотни 20 февраля на улице Институтской в Киеве.

Он организовывал и проводил следственные эксперименты на месте трагедии. Координировал большое количество участников и экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал и приводил в порядок видео.

Ена умер от COVID-19 скрин видео

Скрин Facebook

Напомним, 20 февраля 2014 года был самым кровавым днем в истории Революции Достоинства. Тогда силовики режима Януковича массово применили боевое оружие, по Майдану Независимости велся снайперский огонь, протестующих прицельно убивали одного за другим. Во время противостояния, по информации Минздрава Украины, погибли 82 человека.

Расследование по делам Майдана продолжается до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, семьи Небесной сотни рассердились назначением Олега Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОП.