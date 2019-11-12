Следователь Государственного бюро расследований попался на скандальной телефонной переписке, в которой он грубо оскорбил украинских воинов и волонтеров.

Ее сфотографировали во время суда над начальником Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал-майором Дмитрием Марченко (его подозревают в закупке некачественных бронежилетов). Фото опубликовал на своей странице в Facebook блогер Андрей Луганский.

"Представитель ГБР пишет на заседании суда над Дмитрием Марченко в СМСках куда-то в чат с названием "Кабинет": "В суде. Ушл*пков тут п*здец". Ушл*пки – это Герой Украины Межевикин? Герой Украины Порхун, полный кавалер ордена за мужество Чайка? Ахтем Чийгоз? Кто?" – возмутился он.

Следователь ГБР Алексенко (в сером костюме) Facebook Андрея Луганского

Скандальная переписка следователя ГБР Facebook Андрея Луганского

Скандальная переписка следователя ГБР Facebook Андрея Луганского

Судя по всему, оскорбления следователя касались тех защитников Украины, волонтеров и активистов, которые пришли поддержать Марченко.

Кроме того, всплыли некоторые скандальные факты о представителе ГБР, который грубо обозвал защитников Украины. Так, волонтер, советник пятого президента Украины Юрий Бирюков опубликовал скриншот его страницы в Facebook. На нем видно, что следователь ГБР увлекается российским сериалом "Полицейский с Рублевки" и комедийным шоу на канале страны-агрессора "ТНТ". В комментариях люди отметили, что скандального сотрудника органа зовут Дмитрий Алексенко.

"Характерные пристрастия следователя, назвавшего ушл*пками военных и волонтеров. Полицейские с Рублевки и Russia Today. Ну, а что, да. Таким вот и дают доступ к гостайне", – возмутился Бирюков.

Страница Алексенко в соцсети Facebook Юрия Бирюкова

Пользователи сети установили личность следователя Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября суд арестовал генерал-майора Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

Решение вынес Печерский суд Киева, определив залог в размере 76 млн гривен.

По версии следствия, Марченко с группой лиц умышленно, по предварительному сговору, закупили тысячи бракованных бронежилетов для ВСУ на 176 млн гривен.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что суд над Марченко и другими должностными лицами Минобороны Украины по сфабрикованному делу играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ.

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