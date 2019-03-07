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Следил за делом Зайцевой: в Харькове внезапно умер известный журналист

3.8тЧитать материал на украинском

В Харькове скончался известный журналист Николай Криволапов.

Как сообщил в Facebook его брат Александр, он умер 7 марта в больнице после перенесенного инсульта.

"В нашей семье – большая беда! У моего брата Николая Криволапова случился сильный инсульт. Он прооперирован и лежит в бессознательном состоянии на вентиляции легких в четвертой "неотложке" Харькова", – сообщил еще 5 марта брат журналиста.

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Для Криволапова был организован сбор денег, однако он скончался на больничной койке.

Журналистскую карьеру он начинал на телеканале Simon, был звездой местного телевидения в 90-е годы, позже возглавлял ряд местных журналистских проектов. Последнее время много писал о скандальном ДТП с участием Алены Зайцевой и следил за ходом судебного процесса.

Журналист Николай Криволапов

Журналист Николай Криволапов

Facebook

Журналист Николай Криволапов

Журналист Николай Криволапов

Facebook

Журналист Николай Криволапов

Журналист Николай Криволапов

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве внезапно умер известный украинский журналист.

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Место
УкраинаХарьков
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Баточенко Вадим
Баточенко Вадим
Зайцева несе смерть....
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