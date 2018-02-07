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Святослав Стеценко
Святослав Стеценко
Військовий експерт, почесний голова ГО "Український легіон"Все статьи автора

"Слава Україні!": від рудиментів радянської армії треба позбавлятися

1.8тЧитать новость на украинском

Кабмін пропонує Верховній Раді зробити обов'язковим вітання "Слава Україні! Героям слава!" для солдатів Збройних сил України замість "Здравия желаю!".

Мені особисто це подобається. Це вже нова українська традиція і таке вітання дійсно слушно. Звичайно, це докорінно не змінить укомплектованість Збройних сил, але з моральної точки зору безумовно українським патріотам це буде приємно, і як на мене це правильно.

Рудименти радянської армії – насамперед це сама військова доктрина, це самі докорінні речі. Військова доктрина – це принципи комплектування, підготовки Збройних Сил і оборонного планування. Від цього нам потрібно відходити. Тому що коли ми кажемо про НАТОвські стандарти – це насамперед зміна ставлення до людини: від військового, солдата до головнокомандувача. Це інші етичні засади, які абсолютно протилежні тим, які були з радянських часів. Зміна ставлення до солдата - не як до гвинтика, а як до особистості, як до свідомого громадянина, який виконує дуже важливу, життєво необхідну для суспільства функцію, який заслуговує на повагу і на службі, і після служби.

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Чи намагаються привити НАТОвські стандарти в ЗСУ?

Я бачу прагнення багатьох офіцерів і навіть генералів, їхнє розуміння, що це нам потрібно. Попри це немає системної державної політики стосовно запровадження стандартів НАТО. А це, зокрема, і необхідні ресурси, і соціальна робота. Крім того це і основні засадничі державні інституції: і правосуддя, і повага до прав людини, без яких окремо запровадити стандарти в Збройних силах фактично неможливо.

Стандарти НАТО - це стандарти, які стосуються всього суспільства і всієї держави, а не лише самих Збройних сил.

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Автор
Святослав СтеценкоСвятослав Стеценко
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныНАТО
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