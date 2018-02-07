Кабмін пропонує Верховній Раді зробити обов'язковим вітання "Слава Україні! Героям слава!" для солдатів Збройних сил України замість "Здравия желаю!".

Мені особисто це подобається. Це вже нова українська традиція і таке вітання дійсно слушно. Звичайно, це докорінно не змінить укомплектованість Збройних сил, але з моральної точки зору безумовно українським патріотам це буде приємно, і як на мене це правильно.

Рудименти радянської армії – насамперед це сама військова доктрина, це самі докорінні речі. Військова доктрина – це принципи комплектування, підготовки Збройних Сил і оборонного планування. Від цього нам потрібно відходити. Тому що коли ми кажемо про НАТОвські стандарти – це насамперед зміна ставлення до людини: від військового, солдата до головнокомандувача. Це інші етичні засади, які абсолютно протилежні тим, які були з радянських часів. Зміна ставлення до солдата - не як до гвинтика, а як до особистості, як до свідомого громадянина, який виконує дуже важливу, життєво необхідну для суспільства функцію, який заслуговує на повагу і на службі, і після служби.

Чи намагаються привити НАТОвські стандарти в ЗСУ?

Я бачу прагнення багатьох офіцерів і навіть генералів, їхнє розуміння, що це нам потрібно. Попри це немає системної державної політики стосовно запровадження стандартів НАТО. А це, зокрема, і необхідні ресурси, і соціальна робота. Крім того це і основні засадничі державні інституції: і правосуддя, і повага до прав людини, без яких окремо запровадити стандарти в Збройних силах фактично неможливо.

Стандарти НАТО - це стандарти, які стосуються всього суспільства і всієї держави, а не лише самих Збройних сил.