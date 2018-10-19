''Слава Україні!'' Ветеран АТО похвастался международным фиаско "русского мира"

На международных соревнованиях Invictus Games ("Игры непобежденных") под национальным сине-желтым флагом красовалась надпись "Слава Україні".

Об этом в Facebook рассказал ветеран АТО Юрий Дмитренко, отметив, что изначально организаторы допустили ошибку, написав российское "здравствуйте".

Но после того, как им объяснили ситуацию, те извинились и оперативно исправились.

"Среди поздравлений на разных языках красуется надпись "Slava Ukraini". "Zdrastvuite" пошло на помойку. Как пойдет на свалку и Россия со своим "русским миром". Не забывайте, наши воины борются не только за каждый метр земли на Донбассе, мы также боремся против штампов и за свои символы! Австралийцам это стало понятно за две фразы, и от них мы не услышали "Какая разница", - написал Дмитренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно фраза ''Слава Україні!'' стала официальным приветствием в Вооруженных силах Украины, заменив советское "Здравствуйте, товарищи!"