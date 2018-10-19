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''Слава Україні!'' Ветеран АТО похвастался международным фиаско "русского мира"

15.4тЧитать материал на украинском

На международных соревнованиях Invictus Games ("Игры непобежденных") под национальным сине-желтым флагом красовалась надпись "Слава Україні".

Об этом в Facebook рассказал ветеран АТО Юрий Дмитренко, отметив, что изначально организаторы допустили ошибку, написав российское "здравствуйте".

Но после того, как им объяснили ситуацию, те извинились и оперативно исправились.

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"Среди поздравлений на разных языках красуется надпись "Slava Ukraini". "Zdrastvuite" пошло на помойку. Как пойдет на свалку и Россия со своим "русским миром". Не забывайте, наши воины борются не только за каждый метр земли на Донбассе, мы также боремся против штампов и за свои символы! Австралийцам это стало понятно за две фразы, и от них мы не услышали "Какая разница", - написал Дмитренко.

''Слава Україні!'' Ветеран АТО похвастался международным фиаско "русского мира"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно фраза ''Слава Україні!'' стала официальным приветствием в Вооруженных силах Украины, заменив советское "Здравствуйте, товарищи!"

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Австралия
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Окуенная перемога!Дурки в Долбоёбне ещё работают?
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5
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Tapasenko 0leg,а ты что в дурку хочешь,так ты не излечим,тебе только поможет,верёвка и гилляка и на одного ублюдка, меньше станет.
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1
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Свастики нацистской не хватает еще..
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Андрей,какцапа на гілляці,не хватает.
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Северг Олег
Северг Олег
Какие же тупицы. На всех языках там написано национальное приветствие, Hello, Salut и только и тут тупорогое жлобьё умудрилось показать всему миру свою тупость. Какая ещё слава украине ? не было у вас никогда никакой славы, откуда ей взяться ?Героям слава. Каким ещё героям ? Не было у вас сволочей героев. Ваши герои которые так себя приветствовали не выйграли ни одной битвы, а прославились тем что воевали против детей и женщин устроив резню польского населения. Такие вы жалкие и убогие насекомые.
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2
1

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