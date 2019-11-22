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22 ноября • обновлено в 12:28
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"Слава Украине!" Журналист ярко затроллил пропагандистку "ЛНР". Видео

2.6т
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В сети появилось видео встречи украинского журналиста с пропагандисткой террористов "ЛНР" на мосту в Станице Луганской.

Его показал телеканал ICTV. На видео украинец ярко затроллил предательницу, обратившись к ней с патриотичным приветствием (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, мужчина подошел к пособнице оккупантов и сказал: "Слава Украине! Добрый день" на украинском языке.

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Пропагандистка террористов "ЛНР"

Пропагандистка террористов "ЛНР"

Скриншот видео

Она отвернулась и, пытаясь сбежать, неохотно ответила: "Приветствую" так же на государственном языке.

"О, вы выучили украинский язык, еще не забыли?" – с сарказмом обратился журналист к коллаборационистке. Она, в свою очередь, огрызнулась, отметив, что и так знала его.

После этого мужчина спросил, помнит ли изменница Украины национальный гимн, и предложил вместе исполнить его. На это она едко сказала, уходя: "Без комментариев".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором жительницы террористической "ЛНР" нагло требовали от Украины ремонта разрушенного Россией моста и грязно обзывали украинцев.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Слава Украине! Новости ЛНР
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Комментарии
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Слава России! Добрый день. О! Я только что ярко затроллил обосс))))
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2
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
СУхеС це перемоха! А перемоха понадусе! ))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Представляю, подходит к советскому человеку фaшист, говорит "зиг xaйль" и предлагает гимн Германии спеть...
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7
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