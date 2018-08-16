"Слава Украине!" Ветеран АТО объяснил смысл нового приветствия ВСУ

Новое воинское приветствие "Слава Украине! Героям слава!" символизирует, что Вооруженные Силы Украины становятся историческими продолжателями традиций бойцов Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-боец батальона "Айдар", эксперт Международного института демократии Евгений Дикий, комментируя резонансное новшество в ВСУ. По его словам, введение такого приветствия – "это часть интересного длительного процесса".

"Дело в том, что мы так приветствовали друг друга еще летом 2014 года. В добробатах это было единственное принятое приветствие. От нас это довольно быстро переняли регулярные войска на "передке". А четыре года это пробивалось через наш генералитет. У нас генералы глубоко советские, у них другая традиция", - рассказал ветеран АТО.

По словам Дикого, "Слава Украине! Героям слава!" - это не просто приветствие.

"Это означает, что наш солдат и наш офицер, которые так здороваются, принимают на себя традиции Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии, становятся продолжателями в этом ряду. Для нас в добробатах было очевидно еще тогда, что мы являемся продолжателями той традиции, а весь наш генералитет заканчивал всяческие академии имени Фрунзе в Москве и тому подобное, для них до сих пор традиция другая", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, фраза "Слава Украине!" будет официальным военным приветствием Вооруженных Сил Украины, а впервые эти слова военные используют на параде ко Дню Независимости 24 августа.

В РФ новое воинское приветствие ВСУ вызвало истерику. Российский политик Владимир Жириновский сравнил его с нацистскими приветствиями "Хайль Гитлер!" и "Зиг хайль!".