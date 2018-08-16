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"Слава Украине!" Ветеран АТО объяснил смысл нового приветствия ВСУ

6.4тЧитать новость на украинском

Новое воинское приветствие "Слава Украине! Героям слава!" символизирует, что Вооруженные Силы Украины становятся историческими продолжателями традиций бойцов Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-боец батальона "Айдар", эксперт Международного института демократии Евгений Дикий, комментируя резонансное новшество в ВСУ. По его словам, введение такого приветствия – "это часть интересного длительного процесса".

"Дело в том, что мы так приветствовали друг друга еще летом 2014 года. В добробатах это было единственное принятое приветствие. От нас это довольно быстро переняли регулярные войска на "передке". А четыре года это пробивалось через наш генералитет. У нас генералы глубоко советские, у них другая традиция", - рассказал ветеран АТО.

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По словам Дикого, "Слава Украине! Героям слава!" - это не просто приветствие.

"Это означает, что наш солдат и наш офицер, которые так здороваются, принимают на себя традиции Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии, становятся продолжателями в этом ряду. Для нас в добробатах было очевидно еще тогда, что мы являемся продолжателями той традиции, а весь наш генералитет заканчивал всяческие академии имени Фрунзе в Москве и тому подобное, для них до сих пор традиция другая", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, фраза "Слава Украине!" будет официальным военным приветствием Вооруженных Сил Украины, а впервые эти слова военные используют на параде ко Дню Независимости 24 августа.

В РФ новое воинское приветствие ВСУ вызвало истерику. Российский политик Владимир Жириновский сравнил его с нацистскими приветствиями "Хайль Гитлер!" и "Зиг хайль!".

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАТО на Донбассе
Персона
Евгений Дикий
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Вадим
Вадим
ха-ха-ха,рашне сраки ихние высероскрепные порозрывало!..Слава Украине!..
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Kot Zloy
Kot Zloy
Усе буде УКРАЇНА!!!
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Вадим
Вадим
Иппу Хуй Лов, не не так..В оригинале выступления вавана-окурка на питерском эномическом форуме в 2018 году звучало так: "..все накроется большой лишнехромосомной,стекломойной,высероскрепной пиздой..И это нас радует.."ха-ха-ха..
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Ски Андрей
Ски Андрей
Иппу Лох Лов, это ты о сраной рвшке?это правда! КСТАТИ,Кремлевские тролли , не переживайте : Если у Президента США зачесалась балда в трусах , то значит он непременно вспомнит о рашке ! Вся судьба засрашки в трусах Президента США ! Срашнявые , не хотели облизывать клинтонскую пилотку - теперь играйте на флейте у Трампа !
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