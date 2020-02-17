"Слава Украине!" В Минобороны рассказали, как сохранят воинское приветствие

Воинское приветствие "Слава Украине! Героям слава!" будет закреплено приказом Министерства обороны Украины.

Как только вступит в силу закон "О признании утратившим действие закона Украины “О строевом уставе Вооруженных сил Украины”", ведомство издаст соответствующий приказ, сообщается на сайте Минобороны.

В Минобороны сохранят воинское приветствие "Слава Украине!" facebook.com/MinistryofDefence.UA

В документе будут определены строевые приемы и движения без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок исполнения воинского приветствия, проведение строевого осмотра; место боевого флага воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Также будут сохранены требования о выполнении воинского приветствия: "Слава Украине!" и ответ на него: "Героям слава!".

Напомним, что 5 февраля Верховная Рада приняла закон "О признании утратившим действие закона Украины “О строевом уставе Вооруженных сил Украины”". 11 февраля документ был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде пояснили, что отмена строевого устава Вооруженных Сил Украины не означает отмены недавно введенного воинского приветствия "Слава Украине! Героям слава!".

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