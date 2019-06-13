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"Слава Украине!" Цимбалюк взорвал сеть видео с "б*ндеровцем" в центре Москвы

16тЧитать материал на украинском

В сети вызвало ажиотаж видео журналиста Романа Цимбалюка, на котором мужчина в центре Москвы выкрикивает приветствие "Слава Украине!".

Оно было случайно снято во время прямого включения украинского корреспондента с акции против ареста журналиста Ивана Голунова. Яркий ролик Цимбалюк опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Героям слава! Это как раз тот случай, когда нужно смотреть до конца", – коротко написал в посте журналист. Кроме того, он добавил, что был настолько удивлен услышанным, что даже не сразу сообразил ответить мужчине. По словам Цимбалюка, он не ожидал такого поворота событий.

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"Лучше уж с Бандерой": Цимбалюк затроллил сторонников федерализации в Украине

Роман Цимбалюк и Михаил Кирцер

Роман Цимбалюк и Михаил Кирцер

Скриншот видео

В комментариях пользователи выразили восхищение смелым шагом россиянина. Оказалось, что это – Михаил Кирцер, известный гражданский активист, волонтер и постоянный участник акций протеста. На них он всегда приезжает на велосипеде и в желтом жилете.

"А велосипедист-то, бандеровец! Героям слава!", "У велосипедиста были киевские номера!", "Нет, был на евробляхах", "Роман, вы, там случайно не подкармливаете их нашим печеньем?", "Лицо Романа, когда услышал от москвича в Москве "Слава Украине!", "Аж процессор подвис от нежданчика", "Роман! На это можно смотреть вечно!", "Все же мне радостно видеть такое приветствие в Москве!" – активно пишут люди под постом Цимбалюка.

"Слава Украине!" Цимбалюк взорвал сеть видео с "б*ндеровцем" в центре Москвы

"Слава Украине!" Цимбалюк взорвал сеть видео с "б*ндеровцем" в центре Москвы

"Слава Украине!" Цимбалюк взорвал сеть видео с "б*ндеровцем" в центре Москвы

"Слава Украине!" Цимбалюк взорвал сеть видео с "б*ндеровцем" в центре Москвы

"Слава Украине!" Цимбалюк взорвал сеть видео с "б*ндеровцем" в центре Москвы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обозвала новое официальное приветствие украинской армии "Слава Украине! Героям Слава!" "гнусным", сравнив его с нацистским.

Цимбалюк вывел ее из равновесия вопросом о скандальной оценке и жестко затроллил прямо во время брифинга.

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Персона
Роман Цимбалюк
Место
РоссияМосква
Тег
Слава Украине!
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Комментарии
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Биба и Боба - два долпайопа)))
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0
0
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Много ли надо идиотам для счастья?
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2
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я не понял кого он там взорвал ????
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