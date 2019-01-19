''Слава Украине!'' Сеть восхитила история туристки с популярного курорта

Доктор политических наук, профессор НТУУ "КПИ" Лидия Смола поделилась историей о том, как Украина стала узнаваемой в мире благодаря своему патриотическому приветствию.

Интересный случай произошел с ней во время отдыха на Шри-Ланке. О нем женщина рассказала на своей странице в Facebook.

"О глобализации. Шри-Ланка. Бармен на пляже спрашивает, откуда мы. Услышав, что из Украины, улыбается и говорит: "Знаю. Слава Украине!" — процитировала она разговор. Кроме того, бармен уточнил, что знает о том, что Украина — это Европа, а не Россия.

Профессор также показала знаковое фото с пляжа на Шри-Ланке, где стоят флаги стран туристов, отдыхающих на популярном курорте. Среди прочих там стоит и украинский флаг.

Флаг Украины на Шри-Ланке Facebook Лидии Смолы

Флаг Украины на Шри-Ланке Facebook Лидии Смолы

Флаг Украины на Шри-Ланке Facebook Лидии Смолы

Рассказ Смолы впечатлил украинцев, и они оставили под ним множество восхищенных комментариев. "Супер! Буквально лет восемь назад даже в Риге нам говорили, что Украина — это Россия. И только, когда мы говорили: "Так что, литовцы и вы одинаковые?!", только тогда прояснялось", "Прекрасно! Радует, что уже в мире знают не только "здравствуйте" и "спасибо". Мы в Греции тоже одного гида научили украинскому приветствию. Так мило было наблюдать, как она записывала наши слова греческими буквами и старательно повторяла их", "Это так прекрасно — видеть, как мир вырастает из стереотипов!" — пишут люди.

"Думаю, это заслуга наших туристов, я тоже всегда политинформации провожу", "Как я такое люблю!", "С нами египтяне тоже так здоровались", — продолжают восхищаться ростом популярности Украины в мире подписчики профессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевская журналистка Дарина Рогачук рассказала о дружелюбном отношении жителей Хорватии к украинцам и национальному приветствию "Слава Украине!". Оно стало популярным среди них благодаря забавному эпизоду на чемпионате мира по футболу 2018 года с футболистами Видой и Вукоевичем.

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