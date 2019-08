"Слава Украине!" Джонсон заговорил на украинском в честь Дня Независимости. Видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ярко поздравил украинцев с Днем Независимости и заговорил на украинском языке.

Видеообращение с его речью и ярким творческим подарком сотрудников посольства Украины в Великобритании появилось на официальной странице ведомства в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, дипломаты на украинском языке процитировали стихи песни Тараса Петриненко "Україна", которую называют одним из духовных гимнов страны. На фоне звучала музыка этого легендарного произведения. В конце ролика к поздравлениям присоединился сам Борис Джонсон, сказав : "Слава Украине!".

#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees