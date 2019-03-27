"Слава Героям!" Невеста пленного моряка ВМСУ трогательно поддержала любимого в суде Москвы

Невеста пленного украинского моряка Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко устроила трогательную акцию поддержки своего любимого в зале суда Москвы.

Она принесла туда желто-голубой браслет с надписями "Слава Героям!" и "Виктор Беспальченко". Об этом рассказал на своей странице в Facebook Роман Цимбалюк.

Татьяна Шевченко Facebook Татьяны Шевченко

Браслет со словами поддержки моряку Беспальченко Facebook Романа Цимбалюка

По его словам, 27 марта Мосгорсуд со второй попытки намерен признать "законным" продление ареста четырем украинским военнопленным морякам — Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу.

Пленные моряки ВМСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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