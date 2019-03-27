"Слава Героям!" Невеста пленного моряка ВМСУ трогательно поддержала любимого в суде Москвы

Невеста пленного украинского моряка Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко устроила трогательную акцию поддержки своего любимого в зале суда Москвы.
Она принесла туда желто-голубой браслет с надписями "Слава Героям!" и "Виктор Беспальченко". Об этом рассказал на своей странице в Facebook Роман Цимбалюк.
Татьяна Шевченко
Facebook Татьяны Шевченко
Браслет со словами поддержки моряку Беспальченко
Facebook Романа Цимбалюка
По его словам, 27 марта Мосгорсуд со второй попытки намерен признать "законным" продление ареста четырем украинским военнопленным морякам — Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу.
Пленные моряки ВМСУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начала избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девять офицеров ВМС.
Все 24 захвачены украинские моряки признали себя военнопленными.
В России предположили, что обмен украинских моряков может произойти уже в 2019 году, однако не раньше чем президентские выборы в Украине.
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