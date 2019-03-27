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"Слава Героям!" Невеста пленного моряка ВМСУ трогательно поддержала любимого в суде Москвы

1.4тЧитать материал на украинском

Невеста пленного украинского моряка Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко устроила трогательную акцию поддержки своего любимого в зале суда Москвы.

Она принесла туда желто-голубой браслет с надписями "Слава Героям!" и "Виктор Беспальченко". Об этом рассказал на своей странице в Facebook Роман Цимбалюк.

Татьяна Шевченко

Татьяна Шевченко

Facebook Татьяны Шевченко

Браслет со словами поддержки моряку Беспальченко

Браслет со словами поддержки моряку Беспальченко

Facebook Романа Цимбалюка

По его словам, 27 марта Мосгорсуд со второй попытки намерен признать "законным" продление ареста четырем украинским военнопленным морякам — Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу.

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Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Комментарии
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Очень трогательно. Не совсем понятно, на хрена ему в тюрьме этот браслетик, но видимо, ничего дешевле у нее просто не нашлось.
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вованов вован
вованов вован
Пусть ждет чорнобривая, через 6 лет вернется в браслетах, серьгах и стрингах.
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CARGO 100
CARGO 100
Она принесла туда желто-голубой браслет с надписями "Слава Героям!" Это типа в Турецком отеле ...
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CARGO 100
CARGO 100
Согласна "верно" ждать 6-ть лет на Ленинградском? Цимбалюк, зря ты это рассказал. Беспальченко (фамилия, однако) обидится ...
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