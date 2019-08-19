"Слава Богу, отстаньте от нас!" В СМИ неожиданно отреагировали на наезд Богдана

Когда в Офисе президента говорят о том, что команде Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом, они забывают об обратной связи.
Именно СМИ должны доносить интересы общества до власти, пояснила глава правления общественной организации "Детектор медиа" Наталья Лигачева в эфире ObozTV.
Комментируя слова главы ОП Андрея Богдана о том, что у Зеленского общаются с украинцам "без посредников-журналистов", Лигачева отметила: "Не вижу никакого повода для паники среди журналистов. И слава Богу, что мы не нужны власти".
"Мы и не должны быть нужны власти в том понимании, которое у них обычно есть. Они пытаются все время использовать СМИ для пиара, "джинсы", черного пиара… Так что, когда я это услышала (слова Богдана. – Ред.), то сказала: "И слава Богу, отстаньте от нас", – рассказала медиа-эксперт.
Лигачева подчеркнула, что журналисты на самом деле нужны не власти, а обществу.
"Власть должна слышать общество. Да, доносить свои месседжи до общества они могут любым образом. Даже могут посадить людей на телефоны в колл-центрах и обзванивать. Но главная наша функция – доносить до власти интересы общества. И этого не сделает никто, кроме СМИ. Которые должны быть независимыми, в том числе от власти", – объяснила она.
Что касается резкого заявления Богдана, то, по мнению Лигачевой, он просто пытался увернуться от прямого ответа на вопрос.
"Он манипулировал, потому что на самом деле вопрос был о другом – о том, что Офис президента распространил фейк. А он так пренебрежительно сказал, чтобы не отвечать на вопрос, каким образом от Офиса президента пошел фейк", – предположила редактор.
"Но все должны успокоиться и понять: у СМИ своя функция, у власти – своя. Они должны вести конструктивный диалог. И критический в том числе", – подытожила Лигачева.
Владимир Зеленский и Андрей Богдан
opentv.media
Как писал OBOZREVATEL:
1 августа в сети появилось заявление, в котором глава Офиса президента Андрей Богдан якобы попросил освободить его от должности.
По словам Богдана, он действительно писал прошение об отставке, но ему неизвестно, как документ появился в сети.
Президент Владимир Зеленский объяснил, что подобные заявления "написали все члены команды" и отставку Богдана он не подписывал.
Некоторые СМИ заподозрили, что команда президента намеренно распространила фейк.
Когда Богдана спросили, не считает ли он, что "подорвал доверие общества к СМИ", он ответил: "Классические журналисты привыкли именно себя осознавать, как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов".
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