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"Слава Богу, отстаньте от нас!" В СМИ неожиданно отреагировали на наезд Богдана

1.3т Читать материал на украинском

Когда в Офисе президента говорят о том, что команде Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом, они забывают об обратной связи.

Именно СМИ должны доносить интересы общества до власти, пояснила глава правления общественной организации "Детектор медиа" Наталья Лигачева в эфире ObozTV.

Комментируя слова главы ОП Андрея Богдана о том, что у Зеленского общаются с украинцам "без посредников-журналистов", Лигачева отметила: "Не вижу никакого повода для паники среди журналистов. И слава Богу, что мы не нужны власти".

"Мы и не должны быть нужны власти в том понимании, которое у них обычно есть. Они пытаются все время использовать СМИ для пиара, "джинсы", черного пиара… Так что, когда я это услышала (слова Богдана. – Ред.), то сказала: "И слава Богу, отстаньте от нас", – рассказала медиа-эксперт.

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Лигачева подчеркнула, что журналисты на самом деле нужны не власти, а обществу.

"Власть должна слышать общество. Да, доносить свои месседжи до общества они могут любым образом. Даже могут посадить людей на телефоны в колл-центрах и обзванивать. Но главная наша функция – доносить до власти интересы общества. И этого не сделает никто, кроме СМИ. Которые должны быть независимыми, в том числе от власти", – объяснила она.

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Что касается резкого заявления Богдана, то, по мнению Лигачевой, он просто пытался увернуться от прямого ответа на вопрос.

"Он манипулировал, потому что на самом деле вопрос был о другом – о том, что Офис президента распространил фейк. А он так пренебрежительно сказал, чтобы не отвечать на вопрос, каким образом от Офиса президента пошел фейк", – предположила редактор.

"Но все должны успокоиться и понять: у СМИ своя функция, у власти – своя. Они должны вести конструктивный диалог. И критический в том числе", – подытожила Лигачева.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

opentv.media

Как писал OBOZREVATEL:

  • 1 августа в сети появилось заявление, в котором глава Офиса президента Андрей Богдан якобы попросил освободить его от должности.

  • По словам Богдана, он действительно писал прошение об отставке, но ему неизвестно, как документ появился в сети.

  • Президент Владимир Зеленский объяснил, что подобные заявления "написали все члены команды" и отставку Богдана он не подписывал.

  • Некоторые СМИ заподозрили, что команда президента намеренно распространила фейк.

  • Когда Богдана спросили, не считает ли он, что "подорвал доверие общества к СМИ", он ответил: "Классические журналисты привыкли именно себя осознавать, как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов".

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Персоны
Андрей Богдан Наталья Лигачева
Место
Украина
Теги
СМИ Офис президента
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