"Слава Богу, отстаньте от нас!" В СМИ неожиданно отреагировали на наезд Богдана

Когда в Офисе президента говорят о том, что команде Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом, они забывают об обратной связи.

Именно СМИ должны доносить интересы общества до власти, пояснила глава правления общественной организации "Детектор медиа" Наталья Лигачева в эфире ObozTV.

Комментируя слова главы ОП Андрея Богдана о том, что у Зеленского общаются с украинцам "без посредников-журналистов", Лигачева отметила: "Не вижу никакого повода для паники среди журналистов. И слава Богу, что мы не нужны власти".

"Мы и не должны быть нужны власти в том понимании, которое у них обычно есть. Они пытаются все время использовать СМИ для пиара, "джинсы", черного пиара… Так что, когда я это услышала (слова Богдана. – Ред.), то сказала: "И слава Богу, отстаньте от нас", – рассказала медиа-эксперт.

Лигачева подчеркнула, что журналисты на самом деле нужны не власти, а обществу.

"Власть должна слышать общество. Да, доносить свои месседжи до общества они могут любым образом. Даже могут посадить людей на телефоны в колл-центрах и обзванивать. Но главная наша функция – доносить до власти интересы общества. И этого не сделает никто, кроме СМИ. Которые должны быть независимыми, в том числе от власти", – объяснила она.

Что касается резкого заявления Богдана, то, по мнению Лигачевой, он просто пытался увернуться от прямого ответа на вопрос.

"Он манипулировал, потому что на самом деле вопрос был о другом – о том, что Офис президента распространил фейк. А он так пренебрежительно сказал, чтобы не отвечать на вопрос, каким образом от Офиса президента пошел фейк", – предположила редактор.

"Но все должны успокоиться и понять: у СМИ своя функция, у власти – своя. Они должны вести конструктивный диалог. И критический в том числе", – подытожила Лигачева.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан opentv.media

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