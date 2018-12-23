Сладкое опасно для здоровья: назван топ-5

Диетологи составили список из пяти самых "химических" лакомств. На первом месте оказались кексы и пирожные, посыпанные цветной глазурью, в производстве которой используются краски на нефтяной основе.

Такое лакомство провоцирует развитие у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также онкологию, пишет Food.News.

Также появление злокачественных новообразований может быть следствием регулярного употребления газировки, в составе которой присутствует генетически модифицированный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и фосфорная кислота.

"Поваренок"

Тот же кукурузный сироп, а также искусственные красители есть во многих леденцах. Их употребление специалисты рекомендуют исключить. Заменить леденцы можно продуктом на основе органического фруктового сока.

Замыкают список горячий шоколад, загруженный очищенным сахаром и гидрогенизированным маслом, и популярные брауни, в состав которых входят опять же ГМ-масла.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная в кондитерской промышленности пищевая добавка Е129 может привести к развитию онкологического заболевания.