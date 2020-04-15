Скупиться на Пасху можно онлайн: главные предложения от магазинов в Украине

Согласно новым реалиям, связанным с карантином из-за пандемии коронавируса в мире, празднование Пасхи придется переформатировать в режим online.

Большинство интернет-магазинов воспользовались данным трендом и среди топ-продаваемых товаров можно легко найти освященные паски и готовые пасхальные корзины на любой вкус и цвет.

Ценовая политика главного атрибута праздничного стола варьируется от 120 до 600 грн, в зависимости от наполнения, сложности декора, а также бренда магазина.

Мы подготовили для вас наилучшие пасхальные предложения:

Магазин Rozetka предоставляет бесплатную доставку пасхальных наборов, без ограничения по сумме заказа. В Stylus действует промо акция "Весенняя easterия" и действуют скидки до -50% на алкоголь, технику, товары для дома. В Foxtrot действуют скидки до -70% на технику. В том числе, на мультиварки, кухонные комбайны, на случай, если вы решили освоить кулинарное мастерство приготовления праздничных куличей самостоятельно. На нашем разделе Промокоды также можно найти уникальные скидочные предложения на одежду, обувь, аксессуары из новой весенней коллекции в магазине Answear.

Приятного шоппинга и оставайтесь дома!

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